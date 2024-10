Ferraço se solidariza com Victor Coelho após tragédia; veja o vídeo

Por meio de suas redes sociais, Theodorico Ferraço prestou sua solidariedade ao prefeito Vitor Coelho pela morte dos sogros, que foram vítimas de latrocínio na manhã desta terça-feira (8).

O candidato fez um vídeo e postou uma declaração, agradecendo às forças policiais pelo trabalho rápido e eficiente, e declarou que o crime foi um ato brutal.

Com profunda tristeza, recebo a notícia do crime brutal que vitimou o Sr. Luis Duarte e a Sra. Calcida Vetorazzi, pais da Keila Vetorazzi, esposa do Prefeito Victor Coelho. Minhas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos. Este é um momento de luto por uma perda irreparável que chocou nossa cidade.

Agradeço às forças de segurança que já capturaram os responsáveis por esse ato cruel. Que Deus conceda força e conforto à Keila, seu irmão, seus filhos e a todos que amavam o casal. Nossos pensamentos e orações estão com vocês neste momento tão difícil.

Afirmou Ferraço