Vídeo | Florada do café embeleza e perfuma a região do Caparaó

Quem mora e cultiva café na região do Caparaó capixaba, ou em qualquer outra área do Estado, já sabe que nesta época do ano é um momento mágico.

É que, após um longo período de estiagem e de muito calor, a pouca chuva recentemente na região fez com que a flor do cafeeiro florescesse, espalhando um cheiro maravilhoso.

O perfume da florada do café não lembra o cheiro da bebida. A flor do grão exala um aroma suave, que se assemelha ao do jasmim. Um prato cheio para as abelhas.

Além do perfume agradável, a florada é propício para registros incríveis em vídeos e fotos que se espalham pelas redes sociais. Exemplo é o vídeo divulgado pelo @voandonocaparao, que mostra um lindo cafezal florido em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto.

Além da beleza

Mas a beleza não é garantia de produtividade. Ainda que o clima daqui para frente seja aliado, as plantas precisam de alimento para que as flores se transformem em grãos sadios.

Os tratos culturais precisam ser feitos com frequência. No caso da adubação, são pelo menos quatro passadas até a colheita, prevista para junho ou julho do próximo ano.

