Festival de TV e Cinema de Muqui segue até domingo (20)

O Festival de TV e Cinema de Muqui (FECIM) inicia sua 13ª edição nesta sexta-feira (18). O evento, que é 100% gratuito, promove a interiorização do audiovisual no Espírito Santo. Assim, a programação será transmitida ao vivo pelo canal no YouTube.

Neste ano, o FECIM adota o tema “orgulho LGBTQIAPN+ no audiovisual”. Durante três dias, a festa contará com uma variedade de curtametragens, desfiles pelo Centro Histórico, e apresentações de artistas da comunidade arco-íris e aliados.

Além disso, a edição de 2024 recebeu 65 projetos de diversas partes do país. A equipe técnica, após avaliação, selecionou 9 materiais para as mostras competitivas durante o festival. O destaque deste ano é o “Núcleo Criativo: Visões do Interior”. Essa iniciativa, por sua vez, incentiva novos roteiristas LGBTQIAPN+ a criar histórias colaborativas para formar um banco de ideias.

O banco de ideias será utilizado, portanto, para desenvolver projetos voltados ao contexto interiorano do Sítio Histórico, qualificando o local como um polo de gravações de conteúdo audiovisual.

Jussan Silva e Silva, Assessor Jurídico do Convention e idealizador do festival, destaca a relevância do projeto. Ele afirma que “o FECIM funciona como um farol e uma vitrine para a criatividade no interior do Espírito Santo”.

Sobre o tema escolhido, ele explica: “Destacamos o orgulho e as vivências da comunidade LGBTQIAPN+. Assim, queremos dar voz a histórias que muitas vezes ficam nas sombras.” Jussan espera que o festival seja, portanto, um passo ousado em direção à mudança.

Ele convida a comunidade LGBTQIAPN+ e aliados: “Este ano, o FECIM é o seu palco. Queremos que cada voz tenha liberdade para se expressar.” Por fim, ele finaliza: “Tragam sua energia e vamos fazer das noites de evento um espaço onde a individualidade brilhará!”

Confira a programação: FECIM