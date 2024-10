Fim da onda de calor: chuva ganha força e deve atingir o ES na quarta (9)

Os próximos dias prometem um cenário de tempo bastante instável em grande parte do Brasil, com a combinação de vários sistemas meteorológicos trabalhando juntos para espalhar chuva por amplas áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Segundo a Climatempo, o principal fator será a atuação de um cavado — uma área alongada de baixa pressão — que, junto com uma baixa pressão em superfície e o avanço de frentes frias, contribuirá para a manutenção da chuva ao longo da semana. Esse padrão trará uma regulação importante na temperatura, aliviando o calor intenso em diversas regiões da faixa central do país.

Leia também: Pelourinho? Não! Descubra cantinho do ES que abriga belíssimo casario colonial

No Sudeste, o calor persistirá em toda a região até meados da semana. Especialmente em áreas do interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No entanto, com o avanço das frentes frias e a reorganização da baixa pressão, as chuvas finalmente chegarão. Com isso, alterando o cenário seco que domina a região.

A partir de quarta-feira (9) até o final de semana, a faixa litorânea de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo serão impactados com acumulados de chuva. Isso porque podem ultrapassar os 60 mm em alguns pontos, especialmente no litoral norte paulista e na capital fluminense.

Chuva ganha força

Ainda, de acordo com a Climatempo, no interior de São Paulo, a chuva será mais moderada. Mas, ainda relevante, especialmente em áreas afetadas por seca severa. Regiões do Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais também receberão precipitações.

Embora com acumulados mais modestos, suficientes, porém, para aliviar o solo seco e melhorar as condições agrícolas.

Por fim, a previsão indica que esses volumes devem ficar entre 20 e 30 mm, ajudando a reduzir os efeitos da estiagem prolongada.