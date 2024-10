Finados: cemitérios de Vitória são preparados para homenagens

O sábado de 2 de novembro é Dia de Finados. Essa é uma data significativa para muitas pessoas, marcada por reflexões e homenagens aos entes queridos que já se foram. Com a proximidade do feriado, os cemitérios de Vitória passam por uma preparação cuidadosa para receber os visitantes que desejam prestar suas homenagens.

A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória também mobilizou uma equipe de limpeza urbana especialmente para preparar as vias e áreas externas dos cemitérios.

A força-tarefa envolve serviços como roçagem, capina, coleta de lixo e pintura de meio-fio, muros e capelas. Para facilitar o descarte de resíduos durante o período, também serão disponibilizados contentores e papeleiras, ajudando a manter a limpeza e a organização dos espaços.

Contudo, a limpeza e a manutenção das áreas específicas, como túmulos e jazigos, continuam sendo de responsabilidade das famílias.

No cemitério de Boa Vista, localizado em Maruípe, 15.800 novos nichos já estão à disposição. Além disso, foram instalados guarda-corpos e corrimãos nos dois cemitérios, com o objetivo de melhorar a locomoção dos visitantes, garantindo maior segurança. Em ambos os cemitérios também haverá distribuição gratuita de água e flores durante o dia.

Dia de Finados em Vitória com apresentações musicais

Outro destaque para o Dia de Finados é que, em ambos os cemitérios, haverá apresentações musicais de violino, que acontecerão das 8h às 17h, encerrando as atividades do dia com um tom de serenidade e respeito.

Segundo Elder Fernandes, subsecretário da Central de Serviços, essa data é uma ocasião de reverência, de cuidado e respeito com as pessoas que vão ao cemitério para visitar seus entes queridos. “A equipe da prefeitura está engajada para receber essas pessoas da melhor forma possível, buscando oferecer o conforto e ambiente para esse momento.”

Cuidados

Para manter a segurança e a ordem nos cemitérios, é importante que os visitantes sigam algumas regras estabelecidas. O acendimento de velas, por exemplo, deve ser feito apenas nos cruzeiros, que são espaços apropriados para essa prática. Além disso, é proibida a venda de qualquer produto dentro dos cemitérios.