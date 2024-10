Cariacica: conheça o trabalho estratégico do cão policial da Guarda

As ações de combate à criminalidade executadas pela Guarda Municipal de Cariacica agora contam com o faro apurado do cão policial German, um pastor belga malinois, que tem desempenhado um papel crucial no reforço da segurança pública.

A Guarda de Cariacica, única da região metropolitana da Grande Vitória a contar com um cão farejador, tem utilizado as habilidades do animal em operações de combate ao tráfico de drogas e na localização de armas e munições.

Guarda German: o cão policial de Cariacica

Desde que foi integrado à equipe, German tem sido fundamental na detecção de entorpecentes e outros materiais ilícitos, auxiliando em operações onde a atuação humana seria limitada. O cão policial é um dos principais trunfos da Guarda de Cariacica no combate ao crime, destacando-se por sua eficiência e precisão em rastrear itens escondidos.

A atuação de German já resultou em diversas apreensões, colaborando diretamente para a redução da criminalidade no município.

Com o faro apurado, o cão policial tem sido utilizado em patrulhas e operações em áreas de risco, onde sua capacidade de detectar substâncias suspeitas se destaca. O treinamento especializado que ele recebeu permite que o animal trabalhe de forma ágil e precisa, auxiliando a guarda a realizar buscas mais eficientes em um tempo menor.

“O German trouxe uma nova dimensão ao nosso trabalho de patrulhamento. A sua integração à equipe reforça nossa capacidade de resposta em situações críticas, especialmente no combate ao tráfico de drogas. Ele tem sido um grande aliado na localização de entorpecentes e outros itens ilegais que poderiam passar despercebidos”, afirmou Claudio Victor, secretário de Defesa Social de Cariacica.

Treinamento

Agentes da Guarda da George e Lessa concluíram o curso de formação especializado para atuar com cães policiais.

Com 160 horas de duração, o treinamento incluiu aulas teóricas e práticas, abordando técnicas de adestramento, detecção de substâncias e rastreamento por odor específico, entre outros temas essenciais para o uso de cães em operações de segurança. A formação foi promovida pela Academia de Polícia Penal em parceria com a Divisão de Operações Táticas (DOT) da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus).

“O treinamento foi altamente técnico, nos proporcionando uma vasta gama de informações e ferramentas para que o operador possa conduzir e treinar um cão policial com excelência. Nosso objetivo agora é aplicar todo esse conhecimento no dia a dia com o K9 da Guarda Municipal de Cariacica, fortalecer e expandir o canil”, destacou a agente Lessa, uma das condutoras do cão policial da Guarda de Cariacica.