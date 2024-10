Fiscalização de trânsito resulta na apreensão de maconha no ES

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) realizaram na manhã desta terça-feira (15), uma operação com ênfase às motocicletas nos municípios de Cariacica e Vila Velha.

No bairro Maracanã, Cariacica, as equipes solicitaram os documentos a um motociclista de 24 anos que portava uma mochila. Ao ser questionado sobre o que tinha no interior da mochila, ele informou que estava transportando maconha e que não sabia de quem havia adquirido o produto, mas afirmou que pagou a quantia de R$ 2.000,00 por um quilo da droga.

De imediato, foi dada ordem de prisão ao motociclista e durante revista, ainda foi localizada, em posse do homem, a quantia de R$ 175,00 reais em espécie e um aparelho celular com o GPS aberto, indicando que estaria seguindo para o bairro Feu Rosa, na Serra.

Já no bairro São Torquato, Vila Velha, durante um ponto de fiscalização, uma motoneta passou pelos policiais e o condutor começou a olhar para os lados, levantando a suspeita dos militares. Foi dada ordem de parada assim que o indivíduo retornou, porém ele desobedeceu e jogou o veículo para cima das equipes, perdendo o controle e colidindo contra o muro da Polícia Federal.

O indivíduo, de 27 anos, foi contido e a motoneta tinha restrição, além de estar com a numeração do chassi raspada. Os dois detidos foram conduzidos para as Delegacias Regionais dos respectivos municípios. Os veículos foram guinchados.