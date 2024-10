PF apreende no ES encomenda com mais de 30 tabletes de maconha

Nesta terça-feira (15), a Polícia Federal apreendeu 32 tabletes de maconha que estavam em uma encomenda que saiu do Estado de São Paulo com destino à Grande Vitória, no Espírito Santo.

Segundo a PF, a apreensão foi realizada durante a operação K-9 VIII. Com uso de cães, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, que resultaram na identificação e apreensão de encomenda com 32 tabletes, pesando aproximadamente 21 kg de maconha.

A PF tem atuado através de operações permanentes para combater o tráfico de drogas interestadual. A demanda dos criminosos por esse tipo de modal tem sido crescente, na tentativa de diversificar as formas de envio e dificultar a identificação dos entorpecentes pelas autoridades.

A substância ilícita foi apreendida e as investigações continuam para identificar outros envolvidos no delito. O crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), com causa de aumento em razão da interestadualidade do delito (Art. 40, V da Lei 11.343/2006), tendo em vista que a droga foi remetida de outro estado, poderá gerar condenação de 15 anos de cadeia.