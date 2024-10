Franco Fiorot vai coordenar equipe de transição de Lucas Scaramussa

O prefeito eleito de Linhares Lucas Scaramussa (Podemos) anunciou nesta terça-feira (15) os integrantes da equipe que fará a transição de governo na Prefeitura de Linhares.

O grupo indicado por Scaramussa será coordenado pelo vice-prefeito eleito Franco Fiorot (União). O objetivo é que a troca de comando no Executivo municipal ocorra de maneira eficiente, garantindo a continuidade dos serviços públicos.

Além de Franco, farão parte João Carlos Souza Filho, Rodrigo Sales Campelo e Rosinéia Bergamaschi.

Apesar da limitação imposta pelo Decreto Municipal nº 1762/24, de que a atual e a futura gestão devem nomear quatro pessoas respectivamente, Scaramussa já prevê a necessidade de formar grupos temáticos para acompanhamento direto durante transição de pastas estratégicas para a cidade, como Segurança, Saúde, Educação e Obras e Limpeza Pública.

Por parte da atual gestão foram indicados como representantes o Procurador-geral, o Controlador Geral e os secretários de Finanças e Planejamento e de Administração e Recursos Humanos.

“Escolhemos uma equipe inicial que analise de forma ampla as áreas estratégicas da cidade e nos apresente um panorama das finanças e dos projetos em andamento, para que possamos preparar um plano de ação inicial da nossa gestão”, explicou Lucas.

“Estamos comprometidos em manter um diálogo aberto com a atual administração e em construir um planejamento que atenda às reais necessidades de Linhares”, afirma Franco Fiorot.

Equipe de transição

Franco Fiorot

Especialista em Gestão do Agronegócio – IBMEC. Foi Diretor Executivo da BRAPEX– Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, Secretário de Agricultura da Prefeitura de Linhares, Presidente do FOSEMAG – Fórum de Secretários Municipais de Agricultura do Espírito Santo e Diretor Presidente do Incaper – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural.

Rosinéia Bergamaschi

Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona. Especialista em Gestão Escolar pela UFES e pela FACELI. Especialista em Docência nos Anos iniciais do Ensino fundamental e Educação Infantil, pela Unilinhares.

Licenciada em Pedagogia pela Unilinhares. Professora efetiva e diretora escolar da Rede Municipal de Ensino de Linhares e professora de Ensino Superior de Pedagogia.

João Carlos Souza Filho

Mestrando em Administração pela Fucape Business School. É especialista em Administração Pública e Governo pela PUC-Minas. Especialista em Relações Internacionais pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC. Graduado em Administração pela Faculdade de Ensino Superior de Linhares – FACELI.

Atualmente, é Chefe de Gabinete Parlamentar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. É membro associado do Instituto de Relações Governamentais – IRELGOV e integrou a comissão especial das atividades do programa Cidade Empreendedora da Prefeitura de Linhares, em parceria com o Sebrae.

Rodrigo Sales Campelo

Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Pós-Graduado em Direito Processual Civil. É Secretário Geral da 3ª Subseção da OAB/ES. Membro da Associação Brasileira de Direito Processual (ABDPRO).

Foi Procurador Chefe da Procuradoria Administrativa do Município de Linhares/ES. Ex-membro da Comissão Estadual de Direito Eleitoral da OAB/ES.