Funcionário público é preso no ES por armazenar pornografia infantil

Um funcionário público, de 47 anos, foi preso em flagrante por armazenar e divulgar conteúdos de pornografia infantil na internet. A prisão dele aconteceu em Nova Venécia, na manhã desta sexta-feira (11).

Segundo a Polícia Federal (PF), durante as investigações foi identificado o armazenamento e compartilhamento de aproximadamente 100 arquivos armazenados e compartilhados pelo investigado de material de abuso sexual infanto-juvenil.

Leia também: Dois suspeitos são detidos após operação conjunta em Itapemirim

Além disso, na residência dele, foram apreendidos 13 HDs com suspeita de conterem mídias de violência sexual infanto-juvenil. A investigação apura a prática dos crimes graves descritos nos artigos 241-B ECA (Aquisição/Posse/Armazenamento de pornografia infanto-juvenil) e artigo 241-A ECA (Disponibilização/Compartilhamento/Publicação de pornografia infanto-juvenil).

“As investigações prosseguem sendo conduzidas pelos policiais federais que atuam na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, para comprovar a participação deste e outros suspeitos que têm atuação criminosa na rede mundial de computadores”.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.