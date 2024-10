Futura primeira-dama visita lares de idosos em Cachoeiro

Nesta terça-feira (15), a futura primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim, Norma Ayub, fez uma visita especial aos lares de idosos da cidade, com paradas no Lar João XXIII, no bairro Aquidaban, e no Lar Nina Arueira, no bairro Nossa Senhora da Penha. Recebida de forma calorosa pelos idosos, Norma demonstrou seu carinho e atenção para com aqueles que, muitas vezes, acabam esquecidos pela sociedade.

Norma Ayub, que já desempenhou um trabalho importante na área de assistência social durante a última gestão de Theodorico Ferraço, como secretária de Ação Social, tem um olhar atento e sensível para a questão da terceira idade. Inspirada em Matilde da Silva Oliveira, que faleceu em 2001 aos 100 anos, Norma criou o Centro de Convivência Vovó Matilde e a campanha “Adote um Velhinho”, que tinha como objetivo incentivar a sociedade a se envolver mais com a vida dos idosos e promover visitas e apoio aos asilos.

Durante a visita, Norma relembrou os avanços que foram feitos nos lares de idosos da cidade em sua gestão anterior, como reformas e melhorias nas instalações dos asilos, além de programas sociais que garantiram maior dignidade e cuidados para os internos.

“Foi um trabalho de transformação que me deixou muito orgulhosa, mas sabemos que muito ainda pode ser feito. Muitos desses idosos são esquecidos até pelos próprios familiares. Quero retomar a campanha ‘Adote um Velhinho’ para que possamos dar a eles mais atenção e carinho, e fazer com que se sintam parte ativa da nossa sociedade”, afirmou Norma, emocionada com a receptividade dos idosos.

Ela também destacou a importância de um olhar mais atento e contínuo para os lares permanentes, garantindo que os idosos não sejam mais deixados de lado, e que, ao contrário, recebam a visita, o apoio e o afeto que merecem.

O projeto “Adote um Velhinho”, que será relançado por Norma Ayub, busca envolver a comunidade em ações de afeto, apoio e inclusão para aqueles que já passaram grande parte de suas vidas e, por muitas vezes, se veem isolados. Norma acredita que, com o envolvimento da sociedade e o apoio das autoridades, é possível mudar essa realidade e oferecer aos idosos da cidade uma vida mais digna e repleta de carinho.

“Esses idosos têm histórias e memórias que precisam ser valorizadas. Eles merecem o nosso carinho e respeito. Vamos trabalhar juntos para fazer a diferença na vida deles”, concluiu Norma Ayub, que destinou, durante seu mandato de deputada federal, mais de R$ 7 milhões em emendas para as instituições filantrópicas de Cachoeiro.