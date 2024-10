Governador destaca maior apreensão de drogas da história do ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), divulgou, nesta quinta-feira (17), o que foi a maior apreensão de drogas da história do Estado.

“A Polícia Civil acaba de desmantelar um esconderijo de cocaína em Vila Velha, possivelmente uma das maiores apreensões de drogas da história da corporação. No local, os criminosos estavam construindo um bunker”, afirma Casagrande.

O governo ainda credita a apreensão aos investimentos em segurança com o programa Estado Presente, que fortalece a infraestrutura, tecnologia e inteligência policial no combate ao crime.

Operação Magnum Damnum

Por meio de nota, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), explicou que a apreensão se deu por meio da “Operação Magnum Damnum”.

No total, foram apreendidos, nesta quinta-feira (17), 500 quilos de cocaína pura, considerada a maior apreensão de cocaína pura da história da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A droga foi localizada em uma espécie de bunker de uma residência no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha.

A operação foi deflagrada pela Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte e teve o apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Aracruz.