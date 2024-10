Governador do ES se pronuncia após morte dos sogros de Victor Coelho

No fim da manhã desta terça-feira (8), a sogra e o sogro de Vitor Coelho, atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, foram vítimas de um latrocínio. Segundo informações preliminares da polícia, o casal responsável pelo crime já foi detido.

Em suas redes sociais, o governador do Espírito Santo Renato Casagrande se pronunciou hoje, por volta das 13h. O governador se mostrou solidário ao momento de dor da família e afirmou que os suspeitos já foram capturados.

