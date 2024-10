Governador do Espírito Santo vota em Vitória neste domingo (6)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, exerceu seu direito de voto neste domingo (6), durante as eleições para prefeitos e vereadores.

Casagrande compareceu à Escola São Domingos, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, por volta das 9h da manhã para registrar sua escolha.

Nas redes sociais, o governador ressaltou a importância do voto como pilar da democracia.

“Exercer o direito ao voto é fortalecer a nossa democracia. Cada voto é uma voz que constrói o futuro que queremos, cada voto faz diferença no futuro das cidades capixabas”, declarou Casagrande.

Após votar, o governador seguiu para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), para acompanhar de perto o monitoramento das eleições de 2024.

