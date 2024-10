Governo do ES amplia atendimento infantil com novo ambulatório

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta sexta-feira (11), o novo ambulatório de especialidades “Dr. Moacyr Ubirajara” no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), localizado em Santa Lúcia, em Vitória. Com investimento de R$ 1,9 milhão, o novo espaço conta com acesso externo independente e foi construído onde antes funcionava o pronto-socorro. O local foi projetado para ofertar um atendimento humanizado aos pacientes e familiares.

O ambulatório de especialidades comporta 21 consultórios para diversas áreas médicas, incluindo Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia, além de sala para assistência social, sala de gesso e sala de estabilização. Conta ainda com Hospital Dia com posto de enfermagem e seis leitos; farmácia; triagem, recepção e espera com sanitários acessíveis, fraldário e brinquedoteca; sistema de climatização com renovação de ar e áreas administrativas e demais ambientes de apoio necessários ao funcionamento do serviço ambulatorial e mobiliário.

“Estamos dando mais um passo para cuidar melhor das nossas crianças que necessitam de atendimento. Quando você atende bem uma pessoa, ela se sente acolhida. Esse hospital tem um valor sentimental muito forte. No local em que estamos, ficava uma viatura do Corpo de Bombeiros. Por isso, refizemos toda a rede elétrica e de prevenção a incêndio para que possamos dar um atendimento digno e condições necessárias para nossos servidores. Vamos sempre proteger essa unidade que é histórica e referência para nosso Estado”, afirmou o governador.

O projeto do novo espaço foi feito pela Gerência de Engenharia da Secretaria da Saúde (Sesa), com o objetivo de ser um local amplo, aconchegante e agradável para todos os usuários. As paredes do ambulatório receberam cores, formas e pinturas artísticas. “A ideia é oferecer aos pacientes uma experiência positiva, que desperte a curiosidade das crianças e adolescentes, desmistificando tratar-se de um local de doenças e reforçar que é um espaço de cura e bem-estar”, pontuou a subsecretária de Estado de Atenção à Saúde, Carolina Marcondes Rezende Sanches.

De acordo com o diretor-geral do hospital, Clio Zanella Venturim, a expectativa com a entrega do ambulatório é aumentar a capacidade de atendimento no HINSG: “Mas o principal é promover um acolhimento mais humanizado, como uma forma de amenizar as dores dos pacientes, contribuindo, assim, para a sua melhora em busca da cura, o que vem ao encontro do objetivo do Governo do Estado, dentro dos investimentos que têm sido realizados para a melhora do SUS capixaba.”

“Hoje é um dia muito importante para o atendimento infanto juvenil do Espírito Santo com a entrega desse novo ambulatório. Além de contar com uma estrutura aconchegante e humanizada, o espaço utiliza tecnologia que vai facilitar a triagem e o atendimento de todos os pacientes. Os 91 anos do hospital são um marco para toda a população capixaba e estamos empenhados em oferecer a melhor assistência e atendimento de qualidade a todos os cidadãos”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Sobre o HINSG



O Hospital Nossa Senhora da Glória faz parte da Rede de Assistência à Saúde em nível Terciário/Quaternário da Região Metropolitana, sendo referência em Urgência e Emergência e Alta Complexidade em várias especialidades, tanto para o Estado do Espírito Santo quanto para outras unidades federativas. Atualmente, o HINSG trabalha com 26 especialidades e atua na atenção ambulatorial especializada, oferecendo consultas e exames de segunda a sexta-feira, das 7h às 19 horas.

A unidade também realiza programas de referência de fibrose cística, Anemia Falciforme, IST/Aids, asma grave, osteogênese imperfeita, violência sexual, fenda palatina, Atrofia Muscular Espinhal (AME) e Onco-Hematologia, além de consultas especializadas cardiologia, nefrologia, pneumologia, ortopedia e traumatologia (incluindo escoliose grave), doenças infecciosas, gastroenterologia, genética médica, endocrinologia, dermatologia, imunologia, alergia e gastrostomia, cirurgia de cabeça e pescoço.

Atualmente, o atendimento do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória é realizado em duas localidades. O hospital geral funciona no bairro Santa Lúcia; já o Pronto-Socorro e o setor de oncologia funcionam nas instalações do Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira, ambos em Vitória.

Quem foi Moacyr Ubirajara



O médico Moacyr Ubirajara, ao lado de sua esposa Mary Hosannah Ubirajara, deu origem ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Os dois vieram do Rio de Janeiro e, em 1932, começaram a atender as crianças em uma área dentro do Colégio do Carmo, em Vitória.

O espaço foi cedido pela então diretora do Colégio e irmã de Moacyr, Mary Ubirajara. O local era utilizado para internar as crianças atendidas no ambulatório de pediatria do Departamento de Saúde Pública de Vitória. Para manutenção do espaço, também naquele ano, foi criada a Liga Espírito-santense de Assistência e Proteção à Infância.

O interventor do Estado no período, João Punaro Bley, foi convencido por Moacyr Ubirajara a estocar o café que seria erradicado em função da crise de 1929, que provocou a queda da produção industrial. Após sua valorização pelo Instituto Brasileiro do Café, o produto foi comercializado e com a venda foi possível financiar a construção da sede para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

O primeiro hospital pediátrico do Estado foi inaugurado em 15 de agosto de 1935, no morro do Itapenambi, bairro de Praia Comprida, hoje Santa Lúcia. O nome é uma homenagem à Virgem Maria, cujo dia coincide com a data de sua inauguração.

Inicialmente, a instituição tinha 70 leitos, uma sala de atendimento clínico, cinco enfermarias e um centro cirúrgico. Além de fundador, o doutor Moacyr permaneceu por 20 anos como diretor e médico do Hospital Infantil.

Em 1954, após a morte da sua esposa, Moacyr Ubirajara retornou ao Rio de Janeiro, onde permaneceu até a morte. Com sua saída, assumiu a direção do hospital o médico Jolindo Martins.