Grave acidente deixa feridos na BR 262, em Marechal Floriano 

Na tarde deste sábado (19), um acidente na BR 262, próximo ao Posto do Café, em Marechal Floriano, demandou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Uma das vítimas estava em estado crítico e recebeu atendimento avançado, enquanto outras sofreram escoriações leves e dores torácicas.

Os envolvidos foram encaminhados para o Hospital Dr. Arthur Gerhardt, no município de Domingos Martins.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes controlaram vazamento de combustível e garantiram a segurança no local. O trânsito chegou a ficar parcialmente interrompido, mas a via foi liberada após o atendimento.