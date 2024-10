Henrique Tavares e Priscilla Thomaz lançam candidatura à 2ª Subseção da OAB/ES

O advogado tributarista Henrique Tavares lançará, na próxima terça-feira (22), em um grande evento, sua candidatura à presidência da 2ª Subseção da OAB/ES para o triênio 2025-2027, ao lado da vice, a advogada trabalhista e previdenciarista Priscilla Thomaz. O evento acontecerá no cerimonial Bom Gosto, reunindo advogados de toda a região para marcar o início dessa jornada pela chapa Juntos Pela Advocacia.

Com as eleições marcadas para novembro, Henrique e Priscilla trazem uma proposta de renovação para a OAB, acreditando que a classe pode mais. A dupla está comprometida em promover uma gestão mais próxima e democrática, que valorize a voz de cada advogado.

A chapa “Juntos Pela Advocacia” tem como objetivo fortalecer a advocacia regional, focando em uma liderança inclusiva e acessível, que atenda as necessidades dos profissionais, tornando a Subseção uma referência em diálogo, capacitação e ações que promovam a categoria.

Henrique e Priscilla querem transformar a OAB em uma instituição mais forte, inovadora e participativa, onde todos os advogados tenham suporte e voz ativa.

Com uma carreira pautada pela integridade e compromisso com a advocacia, Henrique busca representar a 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES), sediada em Cachoeiro de Itapemirim, ao lado de Priscilla, advogada respeitada entre os colegas de profissão. Além de Cachoeiro, a Subseção abrange os municípios de Mimoso do Sul, Vargem Alta, Atílio Vivácqua e Muqui.