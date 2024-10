Homem é brutalmente assassinado no interior de Muniz Freire

Um jovem de 27 anos foi encontrado morto dentro de casa, na manhã deste sábado (19), na localidade de Guarani, no distrito de Piaçu, em Muniz Freire.

Após serem acionados, a guarnição da Polícia Militar foi até o local para atender a ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca.

Quando chegaram ao local, os militares constataram que a vítima, um homem de 27 anos, estava em óbito. O jovem estava deitado de bruços em meio a uma poça de sangue.

Um homem de 59 anos, proprietário do local, disse que encontrou o corpo da vítima nesta manhã e observou que o cômodo onde ficam as ferramentas estava aberto e o machado havia sumido.

O machado, suposta arma branca utilizada no crime, foi encontrado por populares em um córrego próximo ao local do fato e recolhido pela perícia.

A perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Policia Científica, localizada em Venda Nova do Imigrante. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Informações que ajudem a desvendar o crime podem ser compartilhadas com a polícia, de forma sigilosa, por meio do Disque-Denúncia 181.

