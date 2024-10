Homem é detido após usar enxadão para tentar matar vizinho em Mimoso

Um homem de 38 anos foi detido na manhã desta sexta-feira (18), após atacar seu vizinho de 44 anos com um enxadão, na localidade de Bananeira Roxa, em Conceição do Muqui, distrito do município de Mimoso do Sul.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava dentro de casa quando foi chamada pelo agressor para buscar um saco de adubo que estaria em sua lavoura de café.

Ao sair para atender, a vítima teria sido surpreendido com dois golpes de enxadão em direção à sua cabeça. Um dos golpes feriu sua perna. A vítima conseguiu imobilizar o agressor, que ficou ferido no olho.

Suspeita de sabotagem

O homem agredido foi encaminhado para o Hospital Maternidade Dr. Aluizo Figueira, na cidade de Muqui, onde realizou um Raio-X e ficou sob os cuidados médicos.

Já o agressor alegou que o ataque contra o vizinho foi motivado após ele desconfiar que o mesmo teria jogado um produto em sua plantação de café, queimando as folhas da sua lavoura de café.

O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição da autoridade policial. O caso segue em investigação policial.