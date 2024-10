Homem é detido após esfaquear a mãe e o irmão no Espírito Santo

Um homem foi detido após ferir a mãe e o irmão com golpes de faca no bairro Rio Quartel, em Linhares, na noite do último domingo (13).

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, um homem e uma mulher informaram que dois irmãos dormiam no mesmo quarto e que o autor do crime estava no interior do cômodo com a porta fechada. O irmão dele bateu na porta e pediu para que o irmão abrisse, pois queria dormir.

Em seguida, retornou para a sala, sentou no sofá de cabeça baixa usando seu celular, aguardando o irmão abrir a porta. O suspeito abriu a porta com uma faca em punho e golpou o irmão no pescoço, que conseguiu se esquivar sendo atingido no antebraço, na altura do ombro direito.

Após perceber que o filho pretendia tirar a vida do próprio irmão, ela gritou, pedindo para que ele não fizesse isso. No momento de desespero, ela tentou segurar a faca e teve dois dedos da mão direita cortados. Já o filho que foi golpeado no antebraço saiu de casa correndo.

Na residência, os militares encontraram o suspeito sentado no sofá da sala, com duas facas ao seu lado esquerdo no braço do sofá. Ele foi detido e encaminhado para à 16ª Delegacia Regional do município.