Homem é detido em laboratório ilegal de anabolizantes no ES

Policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), realizou uma importante operação que resultou na apreensão de materiais do tráfico de drogas no bairro Ataíde, em Vila Velha, na noite da última sexta-feira (4). Um homem de 34 anos foi detido.

Segundo a Polícia Militar, após receber uma denúncia sobre um laboratório ilegal de anabolizantes no bairro, a equipe foi até o local e, durante a abordagem, foram apreendidos um revólver calibre 38, 55 munições calibres 38, um simulacro de pistola, R$ 11.350,00 em espécie, seis munições de festim calibres 762, uma bola de haxixe, comprimidos de ecstasy, dois papelotes de ecstasy, um micro ponto de lsd, 459 frascos de anabolizante, um pote de cocaína, 35 frascos de lipostabil, quatro balanças de precisão e material de embalo das drogas.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Vila Velha para as providências cabíveis.