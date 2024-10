Polícia encontra fuzil escondido em forno de fogão no Espírito Santo

Policiais militares das Forças Táticas da 14ª Companhia Independente e do 6⁰ Batalhão, ambos localizados no município de Serra, apreenderam um fuzil encontrado dentro do forno de um fogão no Bairro das Laranjeiras, na Serra, na última quinta-feira (3).

De acordo com a Polícia Militar, após receberem denúncias de que haviam criminosos fortemente armados no Bairro das Laranjeiras, uma operação foi montada e ao abordar os suspeitos, que não reagiram, foram apreendidos um fuzil calibre 556, 21 munições-sem numeração, um revólver 38 Rossi, cinco munições, uma pistola, 17 munições 9mm, ponta ogival, uma luneta rossi scopes 5×20, um carregador Imi Defense, um carregador de pistola, três rádios comunicadores, dois fones de comunicação, 770 pinos de cocaína, duas balanças de precisão, cinco sacolas com pinos vazios para embalo, um caderno de anotações, uma porção grande de cocaína e uma porção pequena de cocaína.

Além disso, a PM ressaltou que apesar dos cinco suspeitos estarem fortemente armados, eles não dispararam contra os policiais militares. Eles foram presos e entregues à autoridade policial para as providências de praxe.

Em nota, a Polícia Civil informou que os cinco suspeitos, sendo quatro homens e uma mulher, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).