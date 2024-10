Homem é esfaqueado após discussão no meio da rua em Presidente Kennedy

Um homem, de 29 anos, foi esfaqueado nas costas após uma discussão no meio da rua na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy, na noite do último sábado (12).

De acordo com a Guarda Civil Municipal, por volta das 21h30, três homens estavam em uma rua do bairro, quando começaram a discutir. Um deles, que estava portando uma faca, acabou atingindo a vítima nas costas.

O homem ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Atendimento (PA) do município. O agressor e um segundo envolvido fugiram do local antes da chegada da Guarda Municipal. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente.