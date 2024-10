Homem é preso após PMs acharem arma e munições em veículo em Itapemirim

Um homem foi preso após ser encontrado uma pistola e munições dentro de um veículo Peugeot, de cor preto, em frente à uma padaria no centro de Itapemirim, na última terça-feira (22).

Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares da 9ª Companhia Independente realizavam patrulhamento, quando receberem informações de que um homem estaria armado em um carro Peugeot, de cor preta, em frente à uma padaria no município.

Após irem ao local e abordarem o suspeito, os militares realizaram buscas no veículo e encontraram em baixo do banco do motorista uma pistola Glock calibre .45, com 13 munições e um outro carregador com 22 munições do mesmo calibre, um celular e R$ 152,00 em espécie.

Leia também: Advogado está entre os presos da operação ‘Serôdia’ em Cachoeiro

Questionado, ele disse que a arma e o carro não são de suas propriedades. Além disso, ele afirmou que havia pegado carona e que não sabia quem era o dono do Peugeot.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim. O veículo ficou à disposição da Polícia Civil do município.