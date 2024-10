Homem é preso em flagrante no ES com veículo roubado

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), prendeu em flagrante um homem de 28 anos e recuperou um veículo Hyundai HB20, com restrição de roubo e sinais de adulteração, no bairro Carapina, em Serra, na última segunda-feira (14).

De acordo com a PC, as investigações foram iniciadas após informações de que um veículo com placa clonada estava circulando pelo bairro São Geraldo, em Cariacica. Por meio do cerco eletrônico, a Polícia Civil identificou o local onde o veículo passava frequentemente e realizou a abordagem. Após consulta, constatou-se que o carro é oriundo do Estado do Rio de Janeiro e havia sido roubado na Rodovia do Sol, no bairro Araçás, em Vila Velha, no mês de julho.

O condutor do veículo informou que adquiriu o carro por meio de uma plataforma de compra e venda on-line, pagando R$ 30 mil e incluindo uma motocicleta no negócio, mas não soube informar a placa da motocicleta negociada. O suspeito tem várias passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

O conduzido foi autuado em flagrante por receptação e adulteração veicular e, em seguida, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde está à disposição da Justiça.