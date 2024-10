Roubo de cargas: PRF realiza fiscalizações nas rodovias do Sul do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), realiza fiscalizações contra saques de cargas de caminhões nas rodovias do Espírito Santo.

Segundo o chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF/ES), Cleverton Lopes Silva, as ações começaram após indentificar uma quadrilha especialista nesse tipo de crime e que atuava na região Sul do Estado.

“A gente observou que teve um crescente aumento de roubo de cargas entre março em abril desse ano na região Sul do Estado. Os criminosos aproveitam que os motoristas deitam para descansar, e abordam as vítimas usando armas de fogo e, assim, saqueam as mercadorias dos caminhões.”, explicou Cleverton.

Cleverton disse ainda que as fiscalizações são feitas em parcerias com a Polícia Militar e Civil em pontos estratégicos ao longo da BR-101, principalmente

“Começamos a monitorar os veículos desse grupo, que era formado por uma família, que estava com produtos sem notas fiscais. Intensificamos as ações juntamente com a Polícia Militar e Civil para trabalhar com estastísticas no período noturno, com o objetivo de impedir que esse tipo de crime continue acontecendo”, ressaltou.

Entretanto, o chefe de operações da PRF faza alguns alertas aos motoristas. Veja:

Verifique a origem da mercadoria em que lhe é oferecida;

Desconfie de qualquer coisa fora do comum, por exemplo, produtos oferecidos com preços muito abaixo do mercado;

Ao se deparar com algum acidente nas rodovias, não pegue as mercadorias, pois mesmo que esteja caída na pista, não é de sua propriedade;

Adquirir mercadorias de origem criminosa (receptação), é crime e a pena varia de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa.