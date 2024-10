Homem faz cirurgia para retirar objeto inusitado do ânus; veja

Um homem, que não teve a identidade revelada, passou por uma cirurgia de alto risco para remover um objeto alojado no intestino.

Segundo os médicos, se o copo de vidro tivesse quebrado, o homem corria o risco de sofrer hemorragias fatais ou danos irreparáveis aos órgãos.

As imagens de raio-x divulgadas mostram um copo de vidro na parte superior do reto e avançando em direção ao intestino superior. Além do copo, os médicos removeram também um preservativo e lubrificante, provavelmente usados durante o ato sexual.

Alexey Nikonov, porta-voz do hospital onde o paciente foi atendido para retirar o objeto inusitado do ânus, e frisou a importância de uma abordagem sem preconceitos em fatos como esse. “Os médicos não são a polícia da moralidade”, afirmou, reforçando que os pacientes devem sentir-se seguros ao buscar ajuda.

O fato ocorreu em Nizhny Novgorod, na Rússia, e viralizou nas redes sociais.