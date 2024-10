Homem fica ferido após batida entre carro e moto em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após uma batida entre um carro e uma moto no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quinta-feira (24).

A Polícia Militar informou que a guarnição foi acionada para atendimento de uma ocorrência de trânsito no bairro Aeroporto. Chegando no local, os militares identificaram que teria ocorrido um entrocamento da Rua Hilário Mucelini com a Rodovia ES 489.

Com a força do impacto da batida, a motocicleta, uma Honda CG, de cor vermelha e a frente do veículo Volkswagen/Gol, de cor preta, ficaram completamente destruídos. O motociclista foi socorrido pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O condutor do Gol permaneceu no local até a chegada da viatura da PM. O estado de saúde dele e do motociclista não foi informado.