Homem morre após carro bater em caminhão na BR-482, em Guaçuí

Um homem, de 75 anos, morreu após o carro em que ele dirigia bater contra um caminhão na BR-482, na localidade de São Pedro de Rates, em Guaçuí, na noite da última segunda-feira (30).

Aos militares, o condutor do caminhão informou que estava se deslocando com uma carga de mármore, sentido ao estado do Mato Grosso, quando no começo da serra sinalizou com farol alto, baixo e a buzina para evitar a batida, mas o carro invadiu a contramão e bateu contra o caminhão.

Com a força do impacto da batida, o motorista do carro ficou preso às ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima no local do acidente. Ele estava sozinho no veículo.

Motorista do caminhão foi ouvido e liberado

O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica. Ele foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O motorista do caminhão, de 52 anos, foi ouvido na delegacia e liberado, em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

“Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação”, disse a PC em nota.