Hospital de Cachoeiro reforça cuidados e prevenção ao câncer em mulheres

No mês dedicado à conscientização da mulher aos cuidados com a saúde, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, a Unimed Sul Capixaba reuniu pacientes da Unimed Oncologia, familiares e colaboradores da cooperativa no Solário do Hospital Unimed.

O intuito da roda de conversa foi o de alertar sobre o perigo da procrastinação e a importância de incentivar outras mulheres a fazer o acompanhamento médico e tratamento. A iniciativa, parte da campanha Saúde em Dia, proporcionou um espaço para troca de experiências e fortalecimento do apoio mútuo.

Leia também: Dia das crianças é comemorado com muita diversão em Jerônimo Monteiro

Os perigos da procrastinação

“Vemos a procrastinação, muitas vezes, quando as pessoas ficam adiando a ida ao médico, adiando fazer exames, adiando pegar o resultado, e o quanto isso pode impactar nas nossas vidas”, pontuou a oncologista Mariana Novaes.

Durante a roda de conversa, que contou com a participação da oncologista Mariana Novaes, da médica radioterapeuta Paula Casotti, da psicóloga Juliana Xavier e da enfermeira Fernanda Coradini, entre outros membros da equipe, temas como a importância de não adiar consultas e exames, os sinais do câncer de mama e os desafios do tratamento foram abordados.

A oncologista Mariana Novaes destacou o perigo da procrastinação: “Muitas vezes, o medo nos paralisa. Mas é fundamental lembrar que quanto mais cedo o câncer for diagnosticado, maiores são as chances de cura”.

“Mulheres jovens, que ainda não têm a rotina de mamografia, devem estar atentas aos sinais como a textura da pele, retração do mamilo, saída de alguma secreção e se notar algum nódulo na mama. É importante focar no autocuidado e não procrastinar por medo de encarar um diagnóstico”, frisou.

A atividade física como tratamento e prevenção ao câncer

A autônoma Monique Brito, de 35 anos, compartilhou sua jornada de luta contra o câncer e inspirou a todos com sua força e determinação. “A atividade física tem sido fundamental para me manter forte durante o tratamento. Mesmo com as sessões de quimioterapia, não abro mão dos meus treinos”, contou. Praticante de musculação, vôlei, handball e corrida, ela segue sua rotina de exercícios diariamente, mesmo em meio às sessões de quimioterapia.

Ao todo estiveram presentes 35 mulheres, entre pacientes e familiares, que falaram sobre os desafios do tratamento, as experiências que estão passando na luta contra o câncer e a importância da equipe de Oncologia da Unimed Sul Capixaba no suporte.

“Em momento algum pensei em parar. Sei que a atividade física me fortalece durante o tratamento e me faz falta se eu não fizer. Já iniciei as quimioterapias e depois vou encarar uma cirurgia e a radioterapia. Tenho dois filhos e eles me dão muita força, me ajudam a seguir meu tratamento de cabeça erguida”, destacou.

A Unimed Sul Capixaba destaca seu compromisso no acompanhamento frequente e humanizado às mulheres. Atualmente, a orientação é realizar os exames preventivos ao câncer de mama, como a mamografia, a partir dos 40 anos, mas em alguns casos essa prevenção começa antes.

“Assim como o câncer de colo de útero, é muito importante o diagnóstico precoce. Por isso, as visitas ao ginecologista devem estar em dia”, observou a oncologista da Unimed Sul Capixaba.