Hospital Evangélico de Cachoeiro tem vagas para Programa de Residências

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), referência em Oncologia/Hematologia Oncológica, Cardiologia Clínica e Cirúrgica, Pediátrica e Adulta, Neurocirurgia e Atendimento de AVC está com edital aberto para o programa de residência em saúde.

O edital publicado no dia (27/09) no site novo.ibgpconcursos.com.br prevê 29 vagas distribuídas nas seguintes especialidades: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina de Emergência, Medicina Intensiva, Oftalmologia, Cardiologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo e Mastologia na modalidade de Residência Médica; e Atenção ao Paciente Crítico, Oncologia, Saúde do Adulto e do Idoso com Ênfase em Atenção Cardiovascular na modalidade Multiprofissional e Odontologia Hospitalar na modalidade Uniprofissional.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas a partir da próxima segunda (7) até as 17h do dia 7 de novembro de 2024. O edital completo está disponível para consulta nos sites www.ibgpconcursos.com.br e www.heci.com.br. Caso haja dúvidas ou necessidade de mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail contato@ibgp.org.br.

Vagas para Residência Médica

Anestesiologia , com duração de 3 anos/ 4 vagas;

, com duração de 3 anos/ 4 vagas; Cirurgia Geral , com duração de 3 anos/e 1 vaga;

, com duração de 3 anos/e 1 vaga; Clínica Médica , com duração de 2 anos / 9 vagas;

, com duração de 2 anos / 9 vagas; Medicina de Emergência , com duração de 3 anos/ 2 vagas;

, com duração de 3 anos/ 2 vagas; Medicina Intensiva , com duração de 3 anos/ 2 vagas;

, com duração de 3 anos/ 2 vagas; Oftalmologia , com duração de 3 anos/ 1 vaga.

, com duração de 3 anos/ 1 vaga. Nos programas com pré-requisito em Cardiologia tem duração de 2 anos/ 2 vagas;

tem duração de 2 anos/ 2 vagas; Cirurgia do Aparelho Digestivo com duração de 2 anos/1 vaga;

com duração de 2 anos/1 vaga; Mastologia, duração de 2 anos/ 1 vaga.

Vagas para Residência Multiprofissional

Na área de Atenção ao Paciente Crítico , há vagas para os seguintes profissionais na modalidade multiprofissional: 4 vagas para enfermagem , 2 vagas para fisioterapia e 1 vaga para psicologia .

, há vagas para os seguintes profissionais na modalidade multiprofissional: 4 vagas para , 2 vagas para e 1 vaga para . Na área de Atenção em Oncologia , as oportunidades também estão na modalidade multiprofissional, com 2 vagas para enfermagem , 2 vagas para farmácia , 2 vagas para fisioterapia , 1 vaga para nutrição , 1 vaga para psicologia e 1 vaga para serviço social .

, as oportunidades também estão na modalidade multiprofissional, com 2 vagas para , 2 vagas para , 2 vagas para , 1 vaga para , 1 vaga para e 1 vaga para . Na área de Saúde do Adulto e do Idoso com Ênfase em Atenção Cardiovascular, também na modalidade multiprofissional, estão disponíveis 2 vagas para enfermagem, 2 vagas para fisioterapia e 1 vaga para psicologia.

Modalidade Uniprofissional

Há 2 vagas para cirurgião dentista na área de Odontologia Hospitalar.

Saiba Mais:

As datas são passíveis de alterações. Por isso, é importante ficar atento ao site. Quaisquer informações adicionais também podem ser tiradas pelo e-mail: resmedicaheci@gmail.com, além dos telefones (28) 3526-6166.