Hotel está com vaga de emprego em Cachoeiro de Itapemirim; confira

O Hotel Easy Cachoeiro está oferecendo vaga de emprego em Cachoeiro de Itapemirim, para o cargo de Auxiliar de Recepção.

Os candidatos devem ter ensino médio completo, e experiência anterior em atendimento ao cliente é desejável. Outros requisitos incluem disponibilidade de horário, habilidades em informática e conhecimentos básicos em inglês ou espanhol.

Além disso, o hotel procura profissionais com características como proatividade, foco no cliente, trabalho em equipe e orientação para resultados. Os interessados têm até o dia 31 de outubro de 2024 para se candidatar através deste link.

