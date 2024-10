Ibatiba: Pingo nomeia comissão responsável pela transição de governo

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo (MDB), por meio da portaria nº 281/2024, nomeou, nesta quinta-feira (17), a equipe de transição de mandato do atual gestor e do candidato eleito ao cargo de prefeito de Ibatiba, Dr. Luis Pancoti (PL). No último dia 15, a Prefeitura também publicou o decreto municipal nº 100/2024 sobre o processo de transição de governo.

Conforme o decreto, a equipe de transição tem o objetivo de propiciar informações necessárias para a implementação do novo governo municipal.

Na composição da equipe de transição do atual prefeito estão o controlador Municipal Alex Favoreto Soares, o procurador da Prefeitura Victor Vieira Pim de Oliveira, o coordenador de Transparência Edmundo Godoi de Oliveira; a secretária de Administração Bruna Ferreira Neto Loura, e o secretário Municipal de Finanças Gabriel de Freitas Cordeiro.

Enquanto a equipe de transição do novo prefeito será composta por: Sâmela Cristina de Souza, Fábio Ambrozio Nascimento Trindade, Marcelo Leite da Silva, Adalmário de Lacerda Soares Teixeira e Silvio Rodrigues de Oliveira.

Em decreto, fica obrigatório que os titulares e os órgãos da Administração Pública Municipal forneçam os dados solicitados pelas equipes de transição.

Além disso, o decreto ainda prevê que os trabalhos da equipe de transição devem ser previamente agendados e registrados em atas, também sendo proibida a retirada de quaisquer documentos, arquivos, equipamentos das dependências dos órgãos municipais.