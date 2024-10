“Tenho as mãos estendidas para a oposição”, diz Cuíca

O prefeito reeleito em São José do Calçado, no Caparaó Capixaba, Antônio Coimbra de Almeida, o popular Cuíca (PSB), foi eleito no domingo (6), com 4.390 votos (57,40%), e se destacou entre os prefeitos reeleitos na região.

Seu vice eleito é Maurício de Almeida Aguiar (PSDB), atual vereador, que irá ajudar Cuíca na administração do município, que possuí atualmente 10.878 pessoas e está em ampla expansão.

Cuíca expressa que a conquista da reeleição foi fruto de muito trabalho e gratidão ao povo que torce por São José do Calçado em ver a cidade se transformando economicamente. “Conseguimos evitar problemas graves, como enchentes, e destaco ainda as pavimentações com revisol nas estradas rurais, que trouxeram melhorias significativas para nossa comunidade. Temos muitos motivos para celebrar nossa caminhada, e o povo reconhece tudo o que fizemos,” disse o gestor.

O prefeito reeleito diz que todo o município de Calçado é prioridade, e que irá continuar trabalhando muito neste primeiro mandato que está se encerrado. “Todo nosso município é prioridade, e vou continuar trabalhando ainda mais do que neste primeiro mandato que se encerra, validando a dignidade diária que nosso povo merece. Quem me conhece sabe que, em todas as áreas em que o poder público atua, compartilho o mesmo anseio de transformação e resultados”.

Vice-prefeito será atuante

O prefeito que rompeu com sua atual vice-prefeita, Lorena Antonelli Pirovani de Almeida, segundo o mesmo por motivos relacionados com seu esposo, Leandro do Hospital, que disputou as eleições em chapa majoritária contraria a de Cuíca e perdeu, alcançando 3.258 votos (42,60%), ressaltou que em seu próximo mandato, seu vice eleito é Maurício do Hospital, o qual terá seu lugar ao lado do prefeito e será atuante.

“O nosso vice-prefeito, Maurício do Hospital, é uma pessoa extremamente séria, honesta e trabalhadora. Ele terá seu lugar ao meu lado e será atuante. É alguém diferenciado, com um coração indescritível e apaixonado por ajudar as pessoas. Um ser humano ímpar, que contará com meu total apoio”, disse.

Apoio da Câmara de vereadores

Com importantes projetos para o desenvolvimento de Calçado, o prefeito reeleito busca contar com o apoio dos vereadores eleitos e reeleitos. “Espero contar com vereadores que, assim como eu, amam São José do Calçado. Aqueles que não tinham esse compromisso foram em sua maioria derrotados, restando apenas 1% deles. Dentre os 9 eleitos, desejo ter ao meu lado parceiro que realmente se preocupem com o povo e que queiram crescer junto ao Executivo, que tem como único desejo continuar mudando a vida das pessoas,” ponderou.

Glórias e glórias

Cuíca relata que teve em seu primeiro mandato uma parceria gloriosa junto ao governador Renato Casagrande e com a Assembleia, e que para os próximos anos pretende fortalecer mais essa parceria. “Eu tinha uma relação de glória, e agora tenho uma relação de glória, glória e glória. Sou muito grato aos nossos deputados e ao nosso governador, o melhor do Brasil, Renato Casagrande, que, de forma incansável, nos atendeu em tudo que foi solicitado. Só tenho gratidão aos nossos representantes”, afirmou.

Mãos estendidas

Sobre como irá atuar diante dos opositores de seu atual e futuro governo, Antônio Cuíca disse que suas mãos estão estendidas. “Tenho as mãos estendidas para a oposição. A partir de agora, sou o primeiro prefeito reeleito de todo o povo de São José do Calçado”.