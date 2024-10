Ibitirama: “Irei governar para todos os munícipes,” diz Reginaldo 

O prefeito eleito no município de Ibitirama, na Região do Caparaó, Reginaldo Simão (PSB), teve 2.960 votos (47,61%), na eleição de domingo (6).

Seu candidato a vice-prefeito eleito é o ex-vereador por dois mandatos e atual vice-prefeito, José Rogério de Almeida, 43 anos, filiado aos Republicanos.

Após vários dias de campanha eleitoral, Reginaldo frisa que a caminhada foi bastante difícil e cansativa, além de sofrer com ataques verbais e situações violentas e criminosas.

“A caminhada foi bastante difícil e cansativa. Nessas eleições, lidamos com um cenário diferente das eleições anteriores. Tivemos que conviver, não só com ataques verbais, mas também com algumas situações violentas e criminosas, como ataques em carros da nossa carreata, passagem interrompida por carro atravessado, bandeiras nossas foram rasgadas, xingamentos, etc. O que infelizmente, vem acontecendo até após as eleições, nossa carreata da vitória, os ataques de violência foram ainda mais graves. Tornaram-se casos de polícia, pois no trajeto, tivemos carros atacados com pedaços de madeira. Tachinhas espalhadas pelo asfalto, furando pneus de alguns carros e, o mais grave que poderia ter terminado em uma tragédia, um carro alvejado por tiro, com a família e uma criança dentro. Por outro lado, tivemos momentos muito gratificantes, pois meu vice e eu fomos muito bem recebidos por onde passamos, sempre com muita cordialidade e carinho”, disse o candidato eleito.

Transição amistosa

A partir da próxima semana, Reginaldo informou que irá montar sua equipe de transição para um levantamento de tudo que necessita saber, para governar, a partir de janeiro. “O atual prefeito está colaborando em tudo e vamos fazer o período de transição amistoso e cordial entre a atual e a futura gestão. ”

Reginaldo, que irá governar mais uma vez o município que contem 9.520 habitantes, com forte economia baseada na agricultura, terá algumas áreas que serão prioridades de imediato em seu governo. Entre elas, saúde, educação, agricultura e obras.

“Todas as áreas são de grande importância. Porém, priorizo a área da Saúde, Educação, Agricultura e Obras, através de manutenção de estradas de escoamento dos produtos agrícolas, que são a maior fonte de renda do nosso município. E também continua sendo uma grande prioridade minha, a obra de revitalização e pavimentação de Santa Marta. Inclusive, já estou tentando uma agenda com o governador para os próximos dias, para que, junto com algumas lideranças de Santa Marta, tenhamos o primeiro diálogo e pedido da obra, e que, desta vez, seja aprovada, licitada, iniciada e concluída nos primeiros anos do meu mandato”, diz.

Com relação ao relacionamento com seu vice eleito, José Rogério de Almeida, o Reginaldo salientou que ele terá um papel de ajudar e agregar na gestão do mandato. “Vamos trabalhar juntos pelo progresso do nosso município,” ressaltou.

Relacionamento com a Câmara

Questionado sobre como será o relacionamento com a nova composição da Câmara de Vereadores, o prefeito eleito informou que será amistoso e respeitoso. “Pretendo manter um relacionamento amistoso e respeitoso com a Câmara de Vereadores, visando e priorizando sempre o desenvolvimento do município e a qualidade de vida dos cidadãos de Ibitirama,” ressaltou.

O candidato eleito no último domingo (6), diz ter um excelente relacionamento com a Assembleia Legislativa e com o governo do Estado e que agora, para o primeiro biênio do seu mandato, tem total apoio do governador Renato Casagrande, que é do seu partido, o PSB e de grande parte dos deputados estaduais, além de alguns deputados federais. “Acredito que irei conseguir trazer bastante recursos para o nosso município, através de convênios e emendas parlamentares. E para o segundo biênio, após as eleições estaduais e federais, procurarei manter um bom relacionamento para a continuidade dessas ações”, disse.

Administrar para todos

O socialista afirma que, de sua parte, não considera ter mais adversários políticos. “A política passou e a partir de 1º de janeiro, quando for empossado, irei trabalhar da melhor forma possível para todos os munícipes, independente de lado político. As portas da prefeitura estarão sempre abertas para atender e acolher a todos, sem distinção,” comentou o ex-vereador e ex-prefeito que irá voltar ao Executivo no próximo ano.