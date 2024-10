Thiaguinho, prefeito eleito em Dores, fala de continuidade com responsabilidade

Thiago Lopes Pessotti, 42 anos, filiado ao Progressistas, foi eleito prefeito de Dores do Rio Preto, no Caparaó, no último domingo (6), com 3.430 votos (68,16%).

Seu candidato a vice-prefeito, Marcelo de Faria Paizante (Podemos), 42 anos, é o atual vice-prefeito em Dores.

O candidato expressou que sua campanha foi cansativa, mas muito prazerosa. “As pessoas nos receberam de braços abertos e com muito carinho. Além disso, vimos muita gratidão por tudo que Ninho fez em Dores”, disse o candidato.

Transição de governo tranquila

Thiago afirmou que a transição de governo será tranquila, visto a parceria com o atual prefeito, Ninho. “Vai ser muito tranquila e de uma forma muita honesta. Temos pensamentos semelhantes para nosso município, acima de tudo, honestidade”, diz.

O candidato eleito pretende manter toda a entrega de qualidade em todas as áreas da gestão municipal. Thiaguinho, como é mais conhecido no município, deseja, junto ao seu vice, Marcelo, manter um diálogo aberto. “Eu e Marcelo sempre tivemos um pensamento de melhor para Dores do Rio Preto, então nosso papel “profissional” vai de um diálogo muito aberto, e vamos somar para Dores,” ressalta.

Mediante a nova composição da Câmara de Vereadores, o candidato eleito disse que o relacionamento com os parlamentares vai ser como sempre foi, com muito respeito entre os poderes Executivo e Legislativo.

Oposição é benéfica

Com relação à condução da situação com a oposição política no município de 6.596 habitantes, Pessotti afirmou que oposição na política sempre vai haver. “Oposição na política sempre teve e sempre vai ter. Temos que respeitar, e a oposição é benéfica na política,” disse.

Perguntado sobre como será a condução do município junto ao governo do Estado e da Assembleia Legislativa, Thiago disse que pretende continuar com a parceria já estabelecida.

“Acredito que nosso relacionamento com o governo do Estado e Assembleia vai ser ótimo, devido a tudo que já foi feito aqui em Dores na gestão do nosso prefeito Ninho. Vamos continuar a parceria com os nossos deputados e nosso governador. Nossa parceria é forte,” ressaltou o prefeito eleito.

Candidato do Ninho

Thiago Pessotti foi indicado pelo atual prefeito Ninho, eleito por dois mandatos em Dores, para ser seu sucessor no Executivo. Além de padrinho político, Thiago tem Ninho como um grande amigo.

“O Ninho além de um amigo pessoal, no qual me viu crescer, foi um ótimo gestor nesses dois mandatos. Nas últimas conversas com ele, Ninho nos falou que vai descansar, então vamos dar tempo ao tempo. Mas estou muito tranquilo de que, nas adversidades, vou ter a quem recorrer. Estou certo de que Thiaguinho e Marcelo foram o melhor para Dores do Rio Preto. Tivemos a confiança de 3.430 eleitores, mas com o coração aberto para todos que amam Dores do Rio Preto,” finalizou.