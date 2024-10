Ibitirama: Reginaldo quer fortalecer a economia e cultura de Santa Marta

Nesta semana o diretor da GFC Eventos, Elias Carvalho, recebeu a visita do candidato a prefeito de Ibitirama, Reginaldo Simão (PSB), que buscou junto à empresa de evento a possibilidade de uma parceria com o poder público municipal para realizar um festival de música e gastronomia em Santa Marta.

O diretor do Grupo Folha do Caparaó, disse ao candidato que se sentia honrado com o convite, e que a empresa já tinha planos de realizar o projeto denominado “Santa Música” que será um festival estilo sanfona, chorinho e viola com muita gastronomia, estilo o que é feito na localidade de Patrimônio da Penha, o “Penha Roots” e o de “São Francisco Itabapoana” em Mimoso do Sul.

Durante o encontro, ficou acordado que após as eleições, que acontece no próximo domingo (6), uma nova reunião será marcada para alinhar os detalhes dessa importante parceria para o município de Ibitirama.

Elias Carvalho expressou a gratidão em saber que a expertise do grupo está sendo notada pelos gestores da região. “Fico honrado por ser procurado para realizar este tipo de evento, pois isso mostra que a nossa expertise é notada pelos gestores de nossa região”, disse o diretor da GFC Eventos.