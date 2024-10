Idosa é ameaçada e agredida pelo próprio neto em Mimoso do Sul

Uma idosa, de 71 anos, foi agredida e ameaçada pelo próprio neto após negar dar dinheiro à ele no bairro Funil, em Mimoso do Sul, na manhã do último domingo (20).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou aos militares que mora com o neto, e que na manhã de domingo, ele invadiu a residência pedindo dinheiro a avó.

Como ela negou a entregá-lo, ele ficou nervoso e começou a ameaça-la, dizendo que iria mata-la, agredindo ela com socos na perna em que apresenta problemas de circulação de sangue, causando mais dor.

Após receber a quantia de R$ 400,00, o agressor fugiu e não foi localizado até a confecção do boletim de ocorrência. A vítima foi orientada pelos policiais. Não há informações sobre o estado de saúde dela.