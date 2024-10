Idoso e comparsa são detidos após furtarem celular em ônibus no ES

Dois assaltantes foram presos pela Guarda Civil Municipal após assaltarem e furtarem o celular de uma passageira dentro de um ônibus, no bairro Santa Cecília, em Vitória, na última quarta-feira (23).

A guarda Gobi, da Gerência de Apoio Psicossocial (Gfap), informou que a vítima, uma técnica de enfermagem, seguia para o trabalho quando a dupla começou um tumulto.

“Os passageiros nos relataram que a dupla provocou uma confusão dentro do ônibus e depois desembarcou. Logo, um passageiro avisou à vítima que tinham tomado o celular dela. Ela desembarcou e fez sinal para a nossa viatura quando passávamos na Avenida Maruípe”, contou.

Um dos suspeitos já tinha sido cercado por populares enquanto o outro tentou escapar correndo. “Ele arremessou o celular para dentro de uma loja, mas também acabou detido e o aparelho recuperado”, completou Gobi.

Entre os detidos está um idoso, de 65 anos, que já foi detido cinco vezes por furto. Ele e o comparsa, de 42 anos, foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.

