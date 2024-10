Policiais federais participam de simulação no ES de sequestro de aeronave

Policiais federais participaram de uma simulação de sequestro de aeronaves e ameaça de bomba no Aeroporto de Vitória, na última quarta-feira (23).

Segundo a Polícia Federal (PF), o objetivo é aperfeiçoar os protocolos de resposta, testar recursos disponíveis e fortalecer a integração entre as forças de segurança em cenários de alta complexidade.

O treinamento contou com uma simulação realista de sequestro de aeronave, onde agentes especializados negociaram a rendição dos criminosos, assegurando a integridade física de todos os envolvidos. Policiais federais que atuam diretamente na segurança aeroportuária participaram da simulação, juntamente com integrantes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), capacitados em negociações de crise.

Remoção e detonação de artefatos explosivos

Para reforçar a operação, membros do Comando de Operações Táticas (COT), baseados em Brasília, do Distrito Federal, também estiveram presentes, acompanhando de perto as ações e contribuindo para o aprimoramento das técnicas de segurança. O treinamento foi encerrado com a remoção e detonação segura de artefatos explosivos, conduzida pelo Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Espírito Santo, cuja equipe especializada em explosivos garantiu a efetividade da operação.

O simulado envolveu ainda representantes de diversas entidades públicas e privadas ligadas à segurança aeroportuária, destacando o compromisso com equipes multidisciplinares e prontas para agir de maneira integrada em situações de risco iminente.

“Com essa e outras iniciativas, a Polícia Federal reafirma seu compromisso em manter a segurança pública em ambientes críticos, como os aeroportos, investindo continuamente no aperfeiçoamento das técnicas operacionais e na integração das forças de segurança, para garantir a proteção dos passageiros e a prevenção de ações criminosas”.