Thiaguinho apresenta canções inéditas na nova turnê, em Vitória

O cantor Thiaguinho traz para os capixabas o show da sua mais nova turnê, “Sorte”, que vai acontecer no dia 26 de outubro, a partir das 19h, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.

Thiaguinho subirá ao palco com um repertório que combina uma mistura contemporânea de sons e estilos populares do Brasil, em uma combinação que reverencia com a sonoridade do cantor, que traz o samba e o pagode em seu repertório.

Leia também: Vitória é a cidade mais competitiva do Estado, segundo ranking

“Que alegria falar sobre ‘Sorte’, estou muito empolgado com essa nova fase e feliz em compartilhar o novo projeto, que está vindo aí a todo vapor! Esse trabalho é uma celebração à nossa música, estamos mesclando influências do R&B, afrobeat, do pagode e outros estilos musicais. Tenho certeza de que o resultado vai emocionar geral”, comentou o artista.

Os ingressos para o show custam a partir de R$ 130 e estão disponíveis no site Blueticket.com.br. E quem assina a produção em terras capixabas são as produtoras Aquarius e Booa.

Sorte

‘Sorte’ é um novo trabalho que mostra, em suas composições e arranjos, a diversidade da música brasileira. Thiaguinho se sentiu à vontade para mostrar sua versatilidade musical, transitou do pagode tradicional às referências contemporâneas. O trabalho já foi tema de 18 shows realizados no país.

“É incrível viajar o Brasil de Norte a Sul e encontrar a galera cantando todas as letras nos shows, eles acompanham do início ao fim. A gente recebe um carinho e uma energia surreal por cada cidade que a gente passa com a turnê. Não tem como explicar. Que felicidade ver a recepção de ‘Sorte’ nestes meses”, disse Thiaguinho.

O álbum conta com 18 novas faixas, sendo 17 inéditas e uma regravação. Além das músicas, o trabalho inclui também turnê e audiovisual, gravado ao vivo em São Paulo.

Thiaguinho contou com participações especiais para a construção de “Sorte”. Entre elas, estão um feat inédito com Liniker e também L7NNON, Billy SP e Grupo IMBA.

“As pessoas que participaram desta produção são muito especiais. A gente conseguiu fazer uma mistura boa e colocar todo mundo para sambar. Eu costumo falar que essa foi uma celebração à nossa música, mesclando influências do R&B, afrobeat, do pagode e outros estilos musicais”, comentou o artista.

O novo repertório é uma leitura contemporânea de sonoridades tipicamente brasileiras misturadas às referências musicais do cantor. As letras são versáteis: emocionam os apaixonados e também colocam os amantes da roda de samba para pagodear.

O projeto é uma realização da Paz e Bem Entretenimento.

Serviço

Sorte – Thiaguinho

Data: 26 de outubro, (sábado)

Abertura dos portões: 19h

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N – Goiabeiras – Vitória – ES.

Classificação: 18 anos

Ingressos

Espaço Sorte

(5º lote): R$ 260,00 (inteira) e R$ 130,00 (meia)

Pontos de venda

ONLINE: Blueticket: https://www.blueticket.com.br/evento/35876/sorte-thiaguinho

* Ingresso sujeito a taxa de conveniência. Os valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que – comprove a condição de beneficiário.

– Meia solidária: Para ajudar aos necessitados, criamos a meia solidária, basta comprar o ingresso e levar 1kg de alimentos não perecíveis, dessa forma não precisa apresentar comprovação de direito a meia entrada e ainda nos ajuda a beneficiar os mais carentes.