Inscrições abertas para aulas de handebol em Anchieta; não perca!

A Secretaria de Esporte e Juventude de Anchieta (Sejuv) abriu inscrições para aulas de handebol. Há vagas para as categorias mirim (9 a 11 anos), infantil (12 a 4 anos) e juvenil (15 a 18 anos) masculino e feminino. Os treinos irão acontecer na Vila Olímpica, todas as terças e quintas.

De acordo com a Sejuv, também irão ser ministradas aulas da modalidade esportiva nas comunidades de Limeira e Jabaquara. Os treinos serão acompanhados pelo professor Márcio Destéfani.

Horários dos treinos – Ginásio da Vila Olímpica | 3ª e 5ª feiras

Mirim – 07h30 às 08h30

– 07h30 às 08h30 Infantil – 08h30 às 10h

– 08h30 às 10h Juvenil – 10h às 11h30

– 10h às 11h30 Juvenil – 15h às 17h

Horários dos treinos – Jabaquara (quadra da escola)

2ª Feira: Mirim – 14h às 16h

– 14h às 16h 2ª Feira: Infantil – 18h às 20h

– 18h às 20h 4ª Feira: Mirim – 09h às 11h

– 09h às 11h 4ª Feira: Infantil – 18h às 20h

– 18h às 20h 6ª Feira: Mirim – 14h às 16h

Horários dos treinos – Limeira (quadra da escola)

2ª e 4ª feira – Mirim – 09h às 11h

O que é handebol?

O handebol é um esporte criado pelo alemão Karl Schelenz, em 1919. É muito praticado em escolas, devido o aproveitamento das quadras de futebol de salão, uma vez que o desporto fundamenta-se no futebol.

Os jogadores tentam marcar o gol com as mãos, somente o goleiro pode utilizar os pés para tocar na bola. O jogador movimenta a bola com as mãos por meio de passes até chegar à área do gol adversário, sendo permitidos somente três passos com a bola na mão, depois o jogador tem que passá-la ou arremessá-la.

Ao goleiro é permitido também atuar como qualquer outro jogador, porém não poderá sair da sua área para conduzir a bola.