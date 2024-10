Jiu-jitsu: capixaba sobe ao pódio no Spring International Open

No último sábado (12), a atleta Nycole Alves Pina, de 13 anos, sagrou-se campeã na categoria super pesado (69kg) no Curitiba Spring International Open, promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ). A competição aconteceu na capital paranaense e reuniu atletas de todas as categorias do esporte.

Nycole viajou acompanhada de seu coach e pai, Dyonatham Alves Santos, com o apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). “Foi uma viagem bem tranquila. Graças ao apoio da Sesport, posso viajar junto com meu pai e competir em campeonatos de alto nível do jiu-jítsu”, compartilhou a campeã Nycole.

A trajetória de Nycole no esporte começou em 2021, em competições estaduais, e desde 2022, ela passou a disputar torneios fora do Espírito Santo. Em 2023, alcançou o 3º lugar no Pan Kids, na Flórida, Estados Unidos, e o 2º lugar no European Kids, na Irlanda, destacando-se como uma das grandes promessas do jiu-jítsu capixaba.

Além de Nycole, outro capixaba também brilhou na competição. Gustavo Louvem, de Jerônimo Monteiro, garantiu a medalha de prata na categoria Infanto Juvenil 2 (52.50kg), ampliando a força do Espírito Santo no cenário nacional do esporte.

“O programa Voe Atleta, da Sesport, tem sido fundamental para a participação de jovens talentos capixabas em competições de alto nível, proporcionando oportunidades para que possam representar o Espírito Santo e o País em grandes eventos esportivos”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.