Professores de Anchieta criam apostila de Inglês

Um grupo de professores da rede municipal de ensino de Anchieta criou uma apostila para facilitar o aprendizado da língua inglesa. O material didático unificado será gratuito para os alunos e será utilizado para todos os anos do Ensino Fundamental II das escolas da Prefeitura de Anchieta.

A apostila foi elaborada pelos professores de Anchieta após a participação em uma formação promovida pela Prefeitura de Anchieta para os professores de Inglês, com o objetivo de criar um material didático unificado e de qualidade para todas as escolas do município.

A iniciativa foi parabenizada pelo prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, que elogiou os professores. “Essa atitude nos enche os olhos. Nossa administração trabalha firme para dar condições aos servidores de fazer o melhor pelo cidadão de Anchieta. E é isso o que nossos professores estão fazendo”, disse.

Proposta inovadora em Anchieta

A professora-formadora Silvana Marvila coordenou a ação. “Essa proposta nasceu do desejo coletivo de proporcionar uma educação mais integrada e acessível”, disse Silvana. “Para que alunos e professores, independentemente da escola, pudessem caminhar juntos no aprendizado da língua inglesa”.

Ela contou que os professores abraçaram a ideia com entusiasmo, demonstrando uma dedicação exemplar e um cuidado especial na elaboração dos conteúdos. “Este material foi estruturado de forma a atender às necessidades curriculares do município, dividido por trimestres, permitindo que os professores trabalhem de maneira eficaz com seus alunos”, explicou a coordenadora.

Silvana faz questão de agradecer pelo empenho e comprometimento dos colegas professores. “Todos nós da área ficamos muito satisfeitos e felizes com o resultado. Estamos certos de que esse recurso contribuirá significativamente para o desenvolvimento das habilidades em língua inglesa de nossos estudantes, fortalecendo ainda mais a qualidade do ensino em nossa cidade”, completou.