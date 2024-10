Instituto Solução acerta resultado de todas as pesquisas realizadas no ES

O Instituto Solução, em parceria com o AQUINOTICIAS.COM, acertou as pesquisas realizadas em 22 cidades do Espírito Santo durante as eleições municipais de 2024. O resultado comprova o trabalho sério, ético e transparente durante o processo eleitoral no Estado.

As pesquisas com 100% de acerto foram realizadas em: Muniz Freire, Domingos Martins, Linhares, São José do Calçado, Itapemirim, Rio Bananal, Cachoeiro de Itapemirim, Bom Jesus do Norte, Vargem Alta, Pinheiros, Guaçuí, Fundão, Iconha, Piúma, Ibitirama, Apiacá, São Mateus, Ibatiba, Alegre, Marataízes, Alfredo Chaves e Vila Valério.

“Estamos muito orgulhosos pelos resultados alcançados, confirmando a precisão e a seriedade do nosso trabalho. O Instituto Solução se dedicou com compromisso absoluto ao eleitor e com a responsabilidade e, trazer informações verdadeiras e confiáveis (confirmado nas urnas). Esse resultado reflete nosso compromisso e seriedade em cada etapa do processo, respeitando a opinião popular. Seguimos firmes e mais fortes e sempre comprometidos com a verdade”, destaca o diretor do Instituto Solução, Fábio Soares.

Para o diretor do AQUINOTICIAS.COM, Elias Carvalho, a seriedade e transparência está em primeiro lugar no processo eleitoral. “Um trabalho sério, com seriedade e com respeito aos eleitores das cidades onde as pesquisas foram realizadas e publicadas por nós. A reponsabilidade de ter uma empresa há 20 anos fazendo isso, e sempre buscando resultados positivos. Mas, acima de tudo, resultado pelo trabalho profissional e ético, que baseado nos resultados em cima da estatística”, reforça.

“A parceria do AQUINOTICIAS.COM com o Instituto Solução já tem 16 anos, vai continuar cada vez mais forte. É uma parceria que traz transparência para o processo eleitoral, além de mostrar o cenário para o eleitorado para saber como o eleitor está avaliando o candidato em cada cidade. Minha alegria é ter o resultado final compensando pelo trabalho sério e ético. O AQUINOTICIAS.COM e o Instituto Solução deram sua contribuição para a democracia, e isso é o mais importante”, completa Elias.