Investimento de mais de R$ 1 milhão garante reforma de Cras em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro fará, nesta segunda-feira (14), às 10h, a entrega das obras de reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para os moradores do bairro Jardim Itapemirim e região. O espaço passou por uma ampla intervenção que objetivou melhorar o acolhimento das famílias referenciadas pela unidade.

Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, provenientes de recursos municipal, estadual e federal as intervenções incluíram: a retirada de um reservatório de água antigo e sua estrutura em desuso, reparos no piso intertravado da área externa, troca de forro na área livre coberta, manutenção do telhado, pintura externa e manutenção elétrica.

LEIA TAMBÉM: Jannik Sinner derrota Djokovic na final do Shanghai Open 2024

No local também foi realizada a retirada de raízes de árvores que afetavam a estrutura física do Cras. Com isso, foi possível melhorar as condições de atendimento aos moradores da região, proporcionando um espaço climatizado, acolhedor e funcional tanto para os usuários quanto para os servidores.

A população da região beneficiada direta e indiretamente pela reforma é de mais de 20 mil moradores. Os bairros contemplados pelo atendimento no Cras na região incluem Jardim America, IBC, Agostinho Simonato, Monte Cristo, Boa esperança, Caiçara, BNH de Baixo e BNH de Cima.

“Nós entendemos a importância de espaços como o Cras para a população. Por isso, proporcionar um local acolhedor, bem estruturado e com capacidade de atendimento humanizado é essencial”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Tatiana de Oliveira Sant’Ana.

Tags relacionadas: