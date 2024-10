Investimento milionário na nova unidade de saúde do bairro BNH de Cima

As obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro BNH de Cima (Luiz Tinoco da Fonseca) seguem avançando. A estrutura, que está sendo erguida no entorno da praça Adrião Coelho, será referência em atendimento básico para os moradores da região.

O espaço, fruto de um investimento de R$ 5 milhões, oriundos de um convênio assinado entra a gestão municipal e o Governo do Estado, abrigará equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), e contará com atuação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e servidores administrativos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a expectativa é a de que a construção seja concluída e entregue à população até o mês de maio de 2025.

“Será uma importante adição à nossa rede municipal de atenção básica, com mais uma estrutura moderna e bem equipada para acolher os cidadãos, com serviços de qualidade e atendimento humanizado”, destaca Gedson Alves, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro.

“Estamos, cada vez mais, fortalecendo a nossa rede municipal de saúde com novas unidades básicas, aumentando a cobertura de atendimento o oferecendo o suporte necessário aos munícipes”, afirma o prefeito Victor Coelho.