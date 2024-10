Professor de Cachoeiro ganha menção honrosa em prêmio ‘Professor do Ano’

Professores e estudantes de todo o Brasil usam amplamente o portal de conteúdos escolares Toda Matéria. E neste ano o portal, realizou a 3a edição do Prêmio Professor do Ano, concurso nacional que elege o melhor educador do país.

Assim sendo, como nos anos anteriores, a data escolhida para o anúncio dos vencedores foi 15 de outubro, Dia do Professor.

A comissão julgadora especializada escolheu os projetos de 831 professores indicados.

O portal Toda Matéria, avaliou mais de 800 professores indicados por alunos, ex-alunos, pais e profissionais da área de educação em todo o Brasil.

Neste ano, além da Professora do Ano, o portal Toda Matéria também premiou outros cinco professores, que receberam uma “Menção Honrosa” pela qualidade dos trabalhos educacionais apresentados.

Entre os professores contemplados está Wendel Vasconcelos Sampaio, da Escola EEEFM Lions “Sebastião de Paiva Vidaurre”, de Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Logo após saber da menção honrosa, a gente recebeu a notícia de que os nossos alunos foram premiados numa Olimpíada de Redação. Foram seis medalhas no total. E no final das contas, na verdade, a sensação é claro que ela é muito incrível, mas é muito importante o reconhecimento em geral, não só para mim, mas para a comunidade escolar. Isso faz a gente, de certa forma, ter o trabalho validado por outras pessoas. Eu acho que como professor, por exemplo, pessoalmente, eu acho que é uma honra representar outros professores, ter o trabalho reconhecido. Eu acho que premiações como essa, ela dá voz a nós professores e nos posiciona melhor socialmente para termos o nosso trabalho, que costuma muitas vezes ser invisível, valorizado. Completa Wendel.

Os educadores contemplados com Menção Honrosa também receberam a trilha formativa, vale-presente de R$500,00, e brindes dos patrocinadores.

Reconhecer, pelo terceiro ano consecutivo, os professores que se dedicam com tanto empenho à sua profissão e às comunidades onde atuam é mais do que gratificante; é a materialização de uma parte importante da nossa missão: transformar vidas. Mais uma vez, recebemos inúmeras candidaturas, avaliamos projetos inspiradores e testemunhamos impactos que vão muito além das salas de aula. É essencial parabenizar todos os envolvidos: os que indicaram e os nomeados, que são as pessoas que dão sentido ao prêmio. Aos vencedores, digo: este reconhecimento é apenas um incentivo para que continuem fazendo a diferença“, afirma o CEO da 7Graus, responsável pelo portal Toda Matéria, Rui Marques.