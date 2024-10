Itapemirim Motofest: 5ª edição já tem data marcada

A prefeitura de Itapemirim anunciou por meio de suas redes sociais o 5º Itapemirim Motofest. O evento vai ser realizado neste final de semana, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, com diversas atividades. A festa acontecera no Terminal Pesqueiro de Itaipava.

Na sexta-feira, a abertura será às 17h. Às 21h, o Projeto K se apresenta, seguido pela banda Rock in Beer, às 23h.

O sábado começa com um café da manhã às 7h, seguido de um passeio de moto às 10h. Às 13h, haverá um churrasco coletivo. Às 15h, a banda Marajhá sobe ao palco, e às 17h será o momento dos agradecimentos e do coletamento Esquadrão Lobo. As bandas Frequency, L.S.D e Ligação Direta animam a noite, com shows às 19h, 21h e 23h, respectivamente.

No domingo, o café da manhã será servido às 6h, encerrando com a banda Badalados às 14h.