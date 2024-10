Prefeito publica portaria da transição de mandato em Jerônimo Monteiro

O prefeito de Jerônimo Monteiro, Sérgio Fonseca (PSD), publicou nesta quinta-feira (17), no Diário Oficial, a portaria nº 520/2024, que estabelece a formação da Comissão de Transição de Mandato. A portaria visa assegurar uma transição democrática e organizada entre o governo atual e o futuro mandato do prefeito eleito, Zé Valério (PSD), que iniciará suas atividades em janeiro de 2025.

A transição tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços públicos e a preservação das atividades administrativas do município, assegurando que o novo governo tenha acesso às informações necessárias para o início eficiente de sua gestão.

A decisão de instituir a comissão foi tomada com base nos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com o intuito de promover uma troca transparente e colaborativa de informações entre as equipes de governo.

Formação da Comissão de Transição

A equipe da atual gestão será coordenada por Christian Matheus Andrade e tem como membros Nabi D’leon Moreira da Silva e Paulo Cezar Moreira. Já os membros da equipe da gestão eleita são formados pelo coordenador Ronilson Caldeira Peres, Vitória Carvalho Monteiro e José Rocha Junior.